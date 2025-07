Rechter fluit staking KLM-grondpersoneel terug: te gevaarlijk in vakantiepiek

De rechter in Amsterdam heeft het grondpersoneel van KLM verboden om aanstaande woensdagmiddag acht uur lang het werk neer te leggen. Volgens de rechter levert een staking op dat moment te grote veiligheidsrisico’s op. KLM en Schiphol hadden in een kort geding aangedrongen op een verbod.

De vakbonden FNV en CNV wilden de actie houden uit onvrede over de cao-onderhandelingen. Eerder verbood de rechtbank in Haarlem al een 24-uursstaking. Nu is ook de geplande actie van acht uur van tafel geveegd. De rechter woog mee dat de zomervakantie net begint en dat er weinig ruimte is om vluchten om te boeken. Reizigers zouden daardoor onnodig de dupe worden.

Bekijk ook onderstaande video over de uitleg die Schiphol geeft hoe je sneller door de securitycheck komt, met tips over kleding en voorbereiding.

2:08 Nooit meer wachten op Schiphol: met deze tips ben je in no-time door de securitycheck

Grote kans op chaos

Volgens KLM en Schiphol was het risico groot op complete chaos. Zo zouden vliegtuigen mogelijk niet kunnen landen door een tekort aan parkeerplekken, en zouden passagiers in aangekomen toestellen urenlang vast kunnen zitten. Ook werd er gewaarschuwd voor honderden gestrande reizigers uit niet-Schengenlanden, die mogelijk in de terminal de nacht zouden moeten doorbrengen.

De rechter vond het gevaar op agressie en frustratie bij gedupeerde reizigers aannemelijk. Die onvrede zou zich kunnen keren tegen personeel of andere reizigers. Daarbij zou de schade niet alleen voor KLM zijn, maar ook voor andere luchtvaartmaatschappijen en bedrijven op Schiphol.

'Positief voor de passagiers'

KLM noemt het besluit van de rechter “positief voor alle passagiers die volgende week woensdag met ons reizen en voor KLM als bedrijf”. Tegelijkertijd roept de luchtvaartmaatschappij de vakbonden op om alsnog aan tafel te komen voor overleg.

Volgens de rechter is het stakingsrecht niet afgeschaft, maar moet het in dit specifieke geval wijken voor de veiligheid en het openbare belang. Kleine vakbondsacties zijn eerder wel toegestaan geweest op Schiphol, stelt de rechter.

ANP