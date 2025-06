Grondpersoneel Schiphol dreigt opnieuw met staking, vakbond wil niet praten met KLM

Vakbond FNV gaat namens het grondpersoneel niet in op de uitnodiging van KLM om woensdag weer naar de cao-onderhandelingstafel te komen. FNV-bestuurder John van Dorland blijft "in de actiestand" en wil een nieuwe staking aankondigen zodra voor hem duidelijk is hoe op verantwoorde wijze actie gevoerd mag worden.

Deze week verbood de rechter in Haarlem nog een 24 uur durende staking van het grondpersoneel. De bonden zeiden al dat dit niet betekende dat het nu klaar was met hun acties. Achter de schermen vindt volgens Van Dorland nog een veiligheidsoverleg plaats met KLM. Zodra dat is afgerond wil hij weer een actieaanzegging uitsturen.

Daarmee dreigen dus opnieuw acties op Schiphol in de drukke zomerperiode. Volgende week begint in een deel van het land officieel de zomervakantie. Dan is het doorgaans erg druk op de luchthaven omdat veel mensen met het vliegtuig op vakantie willen.

KLM bood vrijdag wel aan de nullijn voor zijn personeel te zullen loslaten, maar dat is volgens de FNV'er niet voldoende voor nieuw cao-overleg. "Er is niks concreets en we hadden nog een aantal andere eisen. Daar moeten ook bewegingen gemaakt worden." Zo wil FNV naast koopkrachtbehoud ook een permanente regeling waardoor mensen met fysiek zwaar werk eerder kunnen stoppen met werken.

Personeel staakt vaker op de grootste luchthaven van Nederland en dat zorgt geregeld voor problemen:

0:59 'Wilde staking' personeel KLM op Schiphol

De staking die werd verboden had zaterdag moeten plaatsvinden. FNV en CNV kondigden de actie dinsdag aan om hun eisen kracht bij te zetten. KLM spande daarop een kort geding aan omdat de luchtvaartmaatschappij de actie te ver vond gaan. De rechter oordeelde woensdag dat de staking in de gekozen vorm te ingrijpend zou zijn door mogelijke veiligheidsproblemen die op Schiphol kunnen ontstaan.

ANP