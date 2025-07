KLM test nieuwe bagageregels aan boord: goedkoper vliegen met kleine tas

Vliegen met ruimbagage, handbagage of een accessoire: luchtvaartmaatschappijen stunten steeds meer met tarieven rondom bagage op een vlucht. Hoe kleiner je tas, hoe minder je betaalt. Of hoe groter je tas, hoe meer je juist bijbetaalt. KLM is de laatste luchtvaartmaatschappij die de tarieven rondom bagage heeft aangepast: de luchtvaartmaatschappij test sinds 1 juli ook het 'basic' tarief met een accessoire onder de stoel, en dat is volgens KLM een stuk goedkoper.

Op dit moment biedt KLM de tarieven 'light', 'standard' en 'flex' aan, daar is sinds dinsdag ook 'basic' bijgekomen. De verkoop van de tickets met dit tarief is op 1 juli begonnen en geldt voor vluchten vanaf woensdag 10 september.

Het tarief wordt op 9 Europese routes getest: Helsinki, Stockholm, Dublin, Praag, München, Wenen, Turijn, Florence en Athene. Een voorbeeld is de vlucht van Amsterdam naar Helsinki van 10 tot 18 september: het basic tarief is dan 10 euro goedkoper dan het light tarief, enkele reis.

Passagiers mogen bij dit tarief een kleine tas, zoals een laptoptas of kleine rugzak, meenemen die onder de stoel voor de eigen stoel past. De maximale afmetingen van deze accessoire zijn 40 centimeter x 30 centimeter x 15 centimeter.

"Tegenwoordig brengen passagiers vaak meer bagage mee aan boord, waardoor het personeel geconfronteerd wordt met het probleem van beperkte ruimte in de bagagevakken. Hierdoor moet bagage op het laatste moment naar het ruim worden verplaatst, wat soms tot vertragingen leidt", laat een woordvoerder desgevraagd weten. "Met deze proef wil KLM onderzoeken of het meenemen van minder bagage aan boord een positieve bijdrage levert aan een betere reiservaring."

Klanten kunnen tot 4 uur voor vertrek handbagage toevoegen voor 15 euro per enkele vlucht.

Volgens de luchtvaartmaatschappij vlieg je dus goedkoper als je kiest voor een basic tarief. Om welke 'korting' het daadwerkelijk gaat, is onduidelijk. Het nieuwe tarief lijkt op de bagageregels van luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair, waar je bijbetaalt voor meer bagage.

Op dit moment zijn de regels rondom tarieven voor handbagage een groot discussiepunt in de Europese Unie (EU). De Europese Raad en het Europees Parlement bespreken momenteel de standaardisering van de regels, waardoor luchtvaartmaatschappijen geen extra geld meer kunnen vragen voor handbagage. Dit heeft geen invloed op de proef, aldus de woordvoerder. "We volgen de ontwikkelingen op de voet."

Het is onduidelijk wanneer de proef als succesvol wordt gezien en het basic tarief als vast tarief wordt toegevoegd.