'Nederlanders minder vaak op vliegvakantie vanwege strengere regels handbagage'

Een grote groep Nederlanders overweegt om minder met het vliegtuig op vakantie te gaan als gevolg van de aangescherpte handbagageregels. Dat blijkt uit onderzoek van Univé. Zo'n 37 procent van de Nederlanders geeft aan met een ander vervoermiddel op vakantie te willen gaan, omdat ze anders meer moeten betalen voor ingecheckte bagage en minder mee kunnen nemen.

Niet alleen door de aangescherpte regels omtrent handbagage, ook door een reeks vliegtuigcrashes pakt een deel van de Nederlanders minder het vliegtuig, zo is te zien in bovenstaande video.

Vooral reizigers die gewend zijn om alleen met handbagage te vliegen, om bijvoorbeeld kosten te besparen, merken de gevolgen van de aanscherping. Zo geven 2 op de 3 Nederlanders aan dat de nieuwe handbagageregels invloed hebben op hun keuze voor een luchtvaartmaatschappij en dat ze de onderlinge verschillen in bagageregels vergelijken.

Tegelijkertijd geeft 58 procent van de Nederlanders aan extra te willen betalen voor ruimbagage als ze daardoor hun vakantieplannen niet hoeven aan te passen. 1 op de 4 Nederlanders geeft aan door de aangescherpte handbagageregels minder vaak met het vliegtuig op vakantie te gaan.

Aanscherping regels

Er is al langer weerstand tegen de aangescherpte handbagageregels. De Consumentenbond is vorige maand met vijftien andere Europese consumentenorganisaties een officiële actie gestart tegen zeven luchtvaartmaatschappijen die passagiers laten betalen voor het meenemen van een rolkoffertje als handbagage. Volgens de organisaties is dat in strijd met Europese wetgeving.

Hart van Nederland/ANP