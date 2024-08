Reizigers opgelet: grote hoeveelheden vloeistof mogen niet meer in handbagage

Je moet toch weer je flesje met water gaan weggooien voordat je op reis gaat. Reizigers mogen vanaf 1 september niet langer vloeistoffen in verpakkingen groter dan 100 milliliter meenemen in hun handbagage op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. Die regels waren juist versoepeld, maar worden weer aangepast.

De versoepeling van de regels was mogelijk door de invoering van CT-scanners, waardoor het eerder wel mogelijk was een flesje water of grote tube crème via een van die drie luchthavens in de handbagage mee te nemen.

De Nederlandse luchthavens keren terug naar de internationale norm van maximaal 100 milliliter per verpakking. De verandering heeft niets te maken met een verandering van het dreigingsbeleid, maar volgt nieuwe richtlijnen van de Europese Commissie, melden de luchthavens.

Watercollectoren

Diverse maatregelen brengen reizigers op de hoogte van de aangepaste regels. Zo komen er watercollectoren bij de security, waarin reizigers flesjes drinken kunnen legen. Ook wordt extra personeel ingezet om passagiers te informeren.

Reizigers wordt geadviseerd grotere hoeveelheden vloeistof in hun ruimbagage mee te nemen, een advies dat altijd al werd gegeven om verschillen in beleid tussen luchthavens wereldwijd.

ANP