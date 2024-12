Meer agressie tegen beveiligers Schiphol om vloeistofregels, 'vooral business class'

Beveiligingspersoneel op Schiphol heeft te maken met meer agressie sinds de vloeistoffenregels voor handbagage zijn aangepast, zegt vakbond CNV na een bericht in De Telegraaf. Sinds 1 september mogen vloeistoffen in de handbagage alleen mee in verpakkingen van maximaal 100 milliliter. Eerder waren grotere verpakkingen ook toegestaan.

Je gaat op reis en je neemt mee: shampoo, lenzenvloeistof, make-up remover, conditioner, zonnebrand, tandpasta en ga zo maar door. Allemaal vloeistoffen die je moet inpakken in kleinere flesjes om ze mee te mogen nemen. Sinds 1 september mogen deze vloeistoffen in de handbagage alleen nog in verpakkingen van maximaal 100 milliliter, tot ergernis van veel reizigers. Vooral mensen die business class vliegen hebben er moeite mee, aldus de krant.

Dagelijkse praktijk

Volgens vakbondsbestuurder Erik Maas wordt personeel al sinds corona geconfronteerd met meer agressief gedrag. Nu leiden de nieuwe vloeistoffenregels tot meer vervelend gedrag, aldus Maas. Dat speelt vooral bij reizigers die van buiten Europa komen en overstappen op Schiphol. "Het is echt dagelijkse praktijk", zegt hij.

"Binnen Europa zijn de nieuwe regels na een paar maanden wel bekend. Maar kennelijk is er bij veel passagiers van buiten Europa veel onbekendheid. Die denken dan dat ze vervelend kunnen gaan doen. Dat is onacceptabel”, aldus Maas.

Bordje als oplossing

Wat kan er gedaan worden om dit gedrag te veranderen? Volgens de vakbond is het belangrijk om duidelijker te maken dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Maas stelt voor om een bord te plaatsen bij de handbagagecontrole, waarop staat: je gaat nu naar de controle van je handbagage, en daarbij verwachten we dit gedrag. Zo'n bord zou reizigers kunnen herinneren aan het feit dat er sancties kunnen volgen als ze zich niet aan de regels houden.

"Kennelijk wordt er nu veel ruimte ervaren door passagiers om er even lekker tegenin te gaan”, zegt Maas. Een bordje maakt in ieder geval duidelijk dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt.

