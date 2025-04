Minderjarige fatbikers opgepakt na slaan willekeurige mensen in Meppel

De politie heeft vijf minderjarigen opgepakt die ervan worden verdacht meerdere mensen te hebben geslagen of in de billen geknepen in Meppel, Drenthe. De jongeren reden op fatbikes en zouden het de afgelopen dagen gemunt hebben op voetgangers, hardlopers en zelfs een fietser.

Slachtoffers gaven aan dat de jongeren hen inhaalden op hun fatbikes en vervolgens sloegen of hen in het achterwerk knepen. De incidenten vonden plaats aan de zuidkant van Meppel, in de richting van Staphorst (Overijssel).

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Je bekijkt het in bovenstaande uitlegvideo.

Na onderzoek met behulp van camerabeelden en gesprekken met slachtoffers en getuigen, wist de politie de vijf minderjarigen uit Meppel te traceren. Ze zijn op maandag en dinsdag aangehouden en verhoord. De jongeren zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven verdachte in de zaak.

Getuigenoproep

Vorige week deed de politie al een oproep aan getuigen om zich te melden na meerdere meldingen van de zogenoemde knijpincidenten.

