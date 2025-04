Jongeren op fatbikes slaan meerdere mensen in Meppel, politie onderzoekt meldingen

Meerdere mensen zijn onlangs in de omgeving van Meppel geslagen door jongeren op een fatbike. De politie in Zuidwest-Drenthe zegt daarover de afgelopen dagen meerdere meldingen te hebben binnengekregen en onderzoekt die meldingen.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Je bekijkt het in bovenstaande uitlegvideo.

De incidenten gebeurden in het gebied tussen het Drentse Meppel en Staphorst in Overijssel.

Volgens de politie is een groep van vijf jongeren betrokken bij de incidenten. Zij halen hun slachtoffers van achteren in en delen in het voorbijgaan een klap uit op hun onderlichaam. De politie vermoedt dat er, behalve de mensen die zich al hebben gemeld, nog meer slachtoffers zijn. Ook roept ze getuigen op om zich te melden.

ANP