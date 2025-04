Politie vraagt hulp: wie kent de mogelijk vermoorde pakketbezorger Atilla (45)?

Op een ontmoetingsplaats voor mannen in Delfgauw stond op 8 december 2024 een bestelbusje in brand. De hulpverleners die het busje blusten, troffen een zwaargewonde man aan. Ondanks hun inspanningen overleed hij ter plaatse. De 45-jarige Atilla, zonder woon- of verblijfplaats, kwam uit Turkije en verbleef toen al twee jaar in Nederland. Hij werkte als pakketbezorger en leidde een eenzaam bestaan. Eerder verbleef hij in een asielzoekerscentrum in Ter Apel, waar hij probeerde een nieuw leven op te bouwen. De politie gaat uit van een misdrijf en vraagt nu om hulp van het publiek.

De politie is dinsdag met beelden naar buiten gekomen en roept mensen die Atilla kenden of iets verdachts hebben gezien op zich te melden. Ook zijn er op de plek waar Atilla is gevonden borden geplaatst. Op bewakingsbeelden is te zien dat Atilla vlak voor zijn overlijden nog in Rotterdam was. Zo kocht hij rond 00.30 uur iets bij de KFC aan het Marconiplein. Vervolgens tankte hij rond 01.00 uur bij pompstation Ruyven, waar hij ook in de winkel heeft afgerekend. Daarna reed hij richting de parkeerplaats waar hij later werd aangetroffen.

"De politie is in dit onderzoek op zoek naar nog meer informatie over het leven van het slachtoffer, over de periode voorafgaand aan zijn overlijden en over de omstandigheden rondom de parkeerplaats voorafgaand, tijdens en na het incident", staat te lezen in een persbericht.

Alle informatie is welkom. "Misschien weten mensen meer over het leven dat hij leidde, met wie hij contact heeft gehad en of hij misschien problemen had. (...) Al dit soort informatie, ook al heeft de informatie niets met het incident te maken, kan helpen in het onderzoek. We roepen daarom iedereen die ook maar iets aan informatie heeft op om dit bij ons te melden."

Zo zag de plek van het incident eruit:

0:27 Dode aangetroffen in uitgebrande bestelbus Delfgauw

Atilla was actief op datingplatforms zoals Grindr, Badoo, Hornet en Bullchat, onder de naam 'Arya Stark'. De politie denkt dat mensen via deze kanalen mogelijk contact met hem hebben gehad. Ook bezoekers van het naastgelegen tankstation, het casino of de restaurants in de buurt worden opgeroepen zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien.

Het busje werd aangetroffen op een parkeerplaats aan de Rijksstraatweg in de Zuid-Hollandse plaats, vlak achter tankstation Ruyven langs de A13 richting Rotterdam. De parkeerplaats staat volgens de politie bekend als mannenontmoetingsplek. Het voertuig waarin hij werd gevonden, was een witte Mercedes Citan. Volgens de politie was Atilla zwaargewond toen hij werd aangetroffen, en ondanks reanimatiepogingen overleed hij ter plaatse.