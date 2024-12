Groot onderzoeksteam gezet op zaak dode man in uitgebrande auto Delfgauw

De politie heeft meer informatie gedeeld over de dode die zondag werd aangetroffen in een brandende auto op een parkeerplaats in Delfgauw. Het blijkt om een 45-jarige man te gaan zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ook is er een groot onderzoeksteam, bestaande uit ongeveer twintig rechercheurs, op de zaak gezet.

Zondagochtend rond 08.00 uur gaf een voorbijganger de brand door aan de hulpdiensten, die direct ter plaatse gingen om de vlammen te doven. Eenmaal daar bleek er nog iemand in de auto te zitten, naar wat nu is gebleken dus een 45-jarige man. Hulp mocht helaas niet meer baten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog een van de vragen waar de politie mee zit.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ontmoetingsplek

Om daar antwoord op te krijgen zet de politie een Team Grootschalige Opsporing in. Ze houden "rekening met meerdere scenario’s, waaronder of er sprake is van een misdrijf". Ook zoeken ze getuigen. Wie meer heeft gezien van het voorval op de parkeerplaats die gelegen is aan de Rijksstraatweg in Delfgauw, mag contact opnemen met de politie. De parkeerplaats is volgens de hulpdienst een vrij drukbezochte plek omdat deze ook dient als ontmoetingsplek voor mannen.

Naast getuigen en tips is de politie ook op zoek naar videomateriaal: "Beschikt u over beelden, zoals een dashcam of wellicht iets anders, dan vragen wij u te kijken of daar iets op staat wat verband zou kunnen houden met dit onderzoek." Contact opnemen kan via onder andere 0900 - 8844 of Meld Misdaad Anoniem.