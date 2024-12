Dode gevonden in uitgebrande bestelbus bij Delfgauw

In een uitgebrande bestelbus op een parkeerterrein aan de Rijksstraatweg in Delfgauw is zondagochtend een overleden persoon aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het incident. Mensen die informatie of tips hebben, worden opgeroepen zich te melden.

De melding kwam rond 08.00 uur ’s ochtends binnen bij de meldkamer van de brandweer. Bij aankomst bleek er nog iemand in de bestelbus te zitten. Helaas mocht hulp van een toegesnelde ambulance niet meer baten. Op beelden is te zien dat een groot deel van de bestelbus door de brand is verwoest. Naast het voertuig liggen diverse tassen, verspreid over een stuk karton. Wat er precies in die tassen zit, is niet duidelijk.

Een deel van de Rijksstraatweg, die naar het parkeerterrein leidt, is afgesloten voor onderzoek. De politie roept mensen met informatie op om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via het online tipformulier op de website van de politie.