Dode man in uitgebrande bestelbus Delfgauw is 45-jarige Turk

De overleden man die op 8 december werd gevonden in een uitgebrande bestelbus in Delfgauw, is een 45-jarige man uit Turkije. De politie houdt rekening met een misdrijf, meldt zij dinsdag.

Het busje werd aangetroffen op een parkeerplaats aan de Rijksstraatweg in de Zuid-Hollandse plaats, vlak achter tankstation Ruyven langs de A13 richting Rotterdam. De parkeerplaats staat volgens de politie bekend als mannenontmoetingsplek.

Lees ook: Dode gevonden in uitgebrande bestelbus bij Delfgauw

Hulp mocht niet meer baten

De melding kwam rond 08.00 uur ’s ochtends binnen bij de meldkamer van de brandweer. Bij aankomst bleek er nog iemand in de bestelbus te zitten. Helaas mocht hulp van een toegesnelde ambulance niet meer baten.

Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is nog in volle gang. In opsporingsprogramma Team West heeft de politie dinsdag een getuigenoproep gedaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP