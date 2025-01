Gewonde man opgepakt na dodelijke steekpartij in Vorden

De man die dinsdag in het Gelderse dorp Vorden is doodgestoken is een 38-jarige inwoner van Hengelo in Overijssel. Bij de steekpartij die rond 11.00 uur plaatsvond aan de Larenseweg raakte een 46-jarige man uit Enschede gewond. Hij is verdachte en aangehouden, meldt de politie.

Een politiewoordvoerder zegt verder niets over waar en hoe het incident zich heeft afgespeeld. Volgens regionale media werden de overleden persoon en de gewonde gevonden in een caravan op camping De Goldberg.

De politie zegt te onderzoeken wat er precies is voorgevallen en roept getuigen op zich te melden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP