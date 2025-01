Vrouw met kinderwagen aangereden door auto in Breda

In Breda is dinsdagmiddag een vrouw met een kinderwagen aangereden. Dat gebeurde op een oversteekplaats op de Graaf Hendrik III Laan in de Brabantse stad. Zowel het kindje als de vrouw kwamen met de schrik vrij, en ook de bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

Ambulancepersoneel onderzocht de vrouw en het kindje ter plekke, maar er was geen medische noodzaak om hen naar het ziekenhuis te brengen.

Om het kindje te troosten, kreeg het van de politie een knuffelbeertje. De vrouw en het kindje zijn vervolgens door de ambulance thuisgebracht, samen met de beschadigde kinderwagen.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.