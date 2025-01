Ziekenhuisopnames na eten bessen Albert Heijn, mogelijk honderden mensen besmet met hepatitis A

Het RIVM denkt dat zeker honderden mensen hepatitis A hebben opgelopen door het eten van besmette blauwe bessen van de Albert Heijn, aldus NOS. Zeker twaalf mensen hebben zich volgens het RIVM gemeld bij de huisarts. Twee mensen zijn in het ziekenhuis beland.

De supermarktketen haalde maandag de 1 kilo-zakken uit de diepvries uit het assortiment nadat bekend was geworden dat de bessen mogelijk besmet waren met hepatitis A.

De mensen die besmet zijn, zijn tussen de 25 en 77 jaar oud. Er zijn geen gevallen bekend van kleine kinderen met een besmetting, aldus NOS.

Dat de mensen hepatitis A hebben opgelopen door de blauwe bessen is bevestigd omdat iedereen aangaf het product te hebben gegeten, zegt onderzoeker Eelco Franz tegen RTL. De NVWA heeft vervolgens een monster afgenomen en in meerdere zakken de infectie aangetroffen, aldus het RIVM tegen RTL.

Artsen en laboratoria zijn verplicht om het te melden bij de GGD als ze de ziekte diagnosticeren bij iemand, het is een zogenaamde meldingsplichtige ziekte.

Huisarts raadplegen

De bessen kwamen uit Polen. Het RIVM denkt dat de bessen mogelijk geïnfecteerd zijn geraakt door een besmette medewerker. Franz zegt tegen RTL: "Hepatitis A wordt uitgescheiden via de ontlasting. Als iemand niet op de hoogte is dat ie het virus draagt, wat goed mogelijk is, en vervolgens niet 100 procent hygiënisch te werk gaat, kan besmetting optreden. Grote kans dat dit is gebeurd."

De super heeft de bessen in kwestie, in zakken van een kilo met de THT-datum 14-4-2026, maandag uit het assortiment gehaald, net als uit voorzorg ook de andere kilozakken. Bessen die deel uitmaken van een mix met bijvoorbeeld frambozen en aardbeien in een zak of die in doosjes worden geleverd, zijn niet besmet. Ze komen van een andere leverancier.

Mensen die de bessen toch al hebben gegeten en daardoor gezondheidsklachten krijgen, kunnen het beste de huisarts raadplegen, aldus Albert Heijn.