Honderden kinderen uit school Hillegom geëvacueerd vanwege vergeten wasje

Zo'n vierhonderd leerlingen van de basisschool De Giraf in het Zuid-Hollandse Hillegom zijn dinsdag aan het eind van de ochtend geëvacueerd, omdat er een vreemde chemische lucht werd geroken.

De kinderen zijn opgevangen in een naastgelegen gymzaal. Na de uitruiming heeft de brandweer metingen verricht. De vieze lucht bleek afkomstig van een vergeten was die nog in een wasdroger zat. "Het was dus eigenlijk stankoverlast", vertelt een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden aan Hart van Nederland.

Nadat de brandweer het pand had geventileerd konden de kinderen weer terug naar de les.