Verzorgingshuis in Heesch ontruimd na gaslek: ouderen in lange stoet over straat

Een verzorgingshuis in het Brabantse Heesch is maandagochtend ontruimd om een gaslek. Tientallen ouderen moesten hun woning verlaten en zijn opgevangen in een sporthal in de buurt, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord weten. De ouderen worden opgevangen in de buurt.

Tijdens werkzaamheden bij het zorgcomplex aan de Mozartlaan is de gasleiding geraakt. De geraakte gasleiding ligt in de berging van het gebouw. De hulpdiensten zijn ter plaatse en het gebied rondom het verzorgingshuis is afgezet.

Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren voordat de bewoners weer terug kunnen naar huis. De ouderen trokken 's ochtends in een lange stoet over straat naar de opvanglocatie.

Hart van Nederland/ANP