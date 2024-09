Harde knal bij horecazaak in Maastricht: politie onderzoekt explosie

In de nacht van zondag op maandag heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecazaak aan de Volksbondweg in Maastricht. De schade is aanzienlijk, maar gelukkig vielen er geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Omwonenden schrokken rond 03.00 uur wakker van een harde knal en belden direct de politie. Het gebied werd ruim afgezet, en de bovenliggende woningen moesten tijdelijk worden ontruimd. Specialisten van Forensische Opsporing onderzochten de sporen om de oorzaak van de explosie te achterhalen.

Zorgelijk

Buurtbewoners maken zich zorgen, aangezien dit al de tweede keer is dat er een explosie plaatsvindt in de straat. "Het is hartstikke onveilig, we wachten tot er een dode valt. Waarom doet de gemeente niets? Dit is al de tweede keer!" vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland.