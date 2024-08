Restaurant in Breda volledig verwoest door vermoedelijke explosie

In de vroege ochtend van dinsdag is een restaurant aan de Nieuwe Haagdijk in Breda zwaar beschadigd geraakt door een vermoedelijke explosie. Omwonenden werden rond 04.30 uur wakker van een harde knal en zagen kort daarna vlammen uit het pand slaan. De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur snel te blussen.

De schade aan het restaurant, genaamd Het Goudvisje, is aanzienlijk. Een correspondent laat aan Omroep Brabant weten dat "alles binnen in het restaurant is verwoest. Ook de gevel heeft veel schade opgelopen."

Bewoners geëvacueerd

Bewoners van de appartementen boven en achter het restaurant werden uit voorzorg geëvacueerd. Bij de explosie en de brand zijn gelukkig geen gewonden gevallen.

De politie heeft de hele straat afgezet voor onderzoek en houdt rekening met de mogelijkheid dat er een explosief is gebruikt.