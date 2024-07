Ignacio ontsnapte uit vlammenzee na enorme explosie Rotterdam: ‘Kon geen kant op’

Maandag is het precies een half jaar geleden dat een enorme explosie de Rotterdamse buurt Zuidwijk opschrikte. De megaknal op maandag 29 januari heeft nog steeds grote impact op de wijk. De ravage is voor een groot deel opgeruimd, maar laat een groot gat achter in de Schammenkamp.

Rond 20.30 uur gaat het goed mis. De explosie verwoest bijna het hele appartementencomplex en verschillende ondernemers zijn hun zaak kwijt. Drie personen komen om het leven.

In vlammenzee

Beelden van de explosie gingen massaal rond op sociale media. Zo was er ook een video te zien van een man die ontsnapte uit het brandende appartementencomplex. Het slachtoffer laat aan Hart van Nederland weten dat het inmiddels beter met hem gaat, maar dat het "heel erg" is wat hij heeft meegemaakt.

Ignacio was nog geen vijf minuten thuis toen de explosie plaatsvond. Hij kon naar eigen zeggen "geen kant op", en was zichzelf "letterlijk levend aan het verbranden". Hij heeft nog steeds last van zijn oren door de harde klap, en ook heeft hij littekens overgehouden aan de brand. Het revalideren duurt volgens de man erg lang, maar ondanks de gebreken vindt hij dat hij "echt geluk" heeft gehad.

'Groot gat'

Een half jaar later zijn de sporen van de explosie nog steeds zichtbaar en voelbaar. Dat merkt ook Riet Velders van de wijkraad Zuidwijk. Ze woont zelf al zestien jaar in de buurt. "Het is een enorme ramp", legt ze uit aan Hart van Nederland. "In de straat is nog een groot gat. Het is triest om te zien."

Fotografen Tinus en Bep legden de zes dagen lang de ravage na de knal vast met hun camera. Ze wonen dichtbij de plek. "Het is het ergste wat ik ooit heb gefotografeerd", vertelt Tinus aan Hart van Nederland. "Het leek wel oorlog. Het is heel erg wat er is gebeurd, het doet pijn."

Riet hoopt dat de plek snel weer wordt opgebouwd. "Dan kunnen mensen het sneller vergeten. Het is een gezellige buurt, maar ons imago heeft nu wel een flinke kras opgelopen. Maar we willen door, de wijk wil door."