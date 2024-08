Explosieven uit auto gegooid tijdens achtervolging door Leidschendam

Tijdens een politieoperatie waarbij een gestolen auto werd achtervolgd, zijn explosieven gevonden aan de Bovenmeerweg in Leidschendam. Terwijl de inzittenden van het voertuig een pakket uit de auto gooiden, wisten de agenten de auto enkele honderden meters verderop klem te rijden en de verdachten te arresteren.

Bij terugkomst op de plaats waar het pakket was achtergelaten, ontdekten ze dat het om twee explosieven ging, bevestigt de politie.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Omgeving afgezet

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ter plaatse ingeschakeld om de gevaarlijke situatie te beheersen. De omgeving werd afgezet met politielint en een ambulance en brandweer stonden stand-by vanwege de instabiele aard van de explosieven, die kabels en draden bevatten.

Na de veilige ontmanteling door een bomexpert heeft de Forensische Opsporing (FO) uitgebreid onderzoek verricht en sporen veiliggesteld. Het onderzoek naar de achtergrond van dit incident is nog bezig. Of er een verband bestaat tussen de verdachten en recente explosies in Den Haag, is nog niet bevestigd.