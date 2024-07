Druk Haags verkeersplein deels dicht om explosief

In Den Haag is een groot deel van het Soestdijkseplein bij het Zuiderpark dicht na een melding van een explosief, meldt de politie. Een woordvoerder laat weten dat het plein, dat geldt als een belangrijke schakel in het Haagse wegennet, "min of meer helemaal is afgesloten". Ook busvervoer over het plein is gestremd, zegt hij.

Zaterdagmiddag werd bekend dat het aangetroffen voorwerp inderdaad explosief materiaal bevat. Op beelden is te zien dat het explosief is bevestigd op het rolluik van een pand. Volgens lokale media lijkt het op een handgranaat.

Eerder doelwit van brandstichting

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt ter plaatse om onderzoek te doen, zegt de politiewoordvoerder. Het getroffen pand is een bedrijfspand dat momenteel gesloten is, zegt hij. Hetzelfde pand, een café, was vorig jaar doelwit van brandstichting.

