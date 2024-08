Gaslek of explosief? Politie houdt alle opties open bij brand in Breda

Omwonenden van het verwoeste restaurant in het centrum van Breda praten een halve etmaal later nog steeds na over de explosie en de brand die daarop volgde. Volgens de eigenaar van de zaak is het een gasexplosie geweest. De politie houdt echter nog alle scenario's open.

De mogelijke explosie vond woensdag rond 04.30 uur plaats bij restaurant en viswinkel Het Goudvisje aan de Nieuwe Haagdijk. Volgens een politiewoordvoerder is de voorgevel vrijwel volledig verwoest. "Het pand is flink beschadigd, maar het staat er nog wel", aldus de zegsvrouw.

Enorme knal

Een getuige werd vannacht rechtop in bed wakker: "Het was een enorme knal, gevolgd door glasgerinkel. Ik ben toen uit bed gegaan, en na een uur ben ik weer terug naar bed gegaan. Gelukkig mocht ik weer naar huis. De directe buren zijn na de knal geëvacueerd."

Een oudere man, die langs het pand loopt, vindt het 'erg'. "Ja, het is heel jammer. Erg voor die mensen van het restaurant, erg voor de buren. Als ze de deuren weer openen, ga ik een paar keer langs om een visje te eten."

'Geen aanslag'

Mohamed Bittich, de eigenaar van de zaak, kijkt verloren naar de zwartgeblakerde gevel. Hij heeft een zware nacht achter de rug. "Het is wel een klap, maar we gaan proberen om er weer een mooie zaak van te maken."

"Ik ben blij dat er niemand gewond is geraakt. Apparatuur is te vervangen, een mensenleven niet." Eigenaar restaurant

Van een aanslag is volgens de eigenaar geen sprake: "Mensen lopen op de zaken vooruit. Ik lees nu in de media dat het een explosief zou zijn, maar dat is niet waar. Van wat ik van de beelden heb gezien, moet het van binnen zijn gekomen. Dus ik denk aan een gasexplosie."

Het restaurant zat er pas vijf maanden en alles in het pand was nieuw. "Daar zijn we voor verzekerd, hopelijk krijgen we alles terug. Ik ben blij dat er niemand gewond is geraakt. Apparatuur is te vervangen, een mensenleven niet." Ook heeft hij kort kunnen spreken met de buren die werden geëvacueerd. "Ze maken het goed, maar ze zijn wel heel erg geschrokken."

Alles scenario's open

De politie houdt alle scenario's nog open in het onderzoek. Momenteel kan het pand nog niet veilig worden betreden, dus de forensische rechercheurs kunnen hun werk nog niet doen. "We moeten echt wachten tot het veilig is voor onze collega's. Dat kan nog best even duren. Waarschijnlijk begint het onderzoek binnen pas woensdag- of donderdagmiddag."

De politie heeft de camerabeelden van het restaurant veilig kunnen stellen en moet die nog bekijken. Ook roepen ze omwonenden op om hun eigen camerabeelden te controleren. Als er iets verdachts op staat, kunnen ze dat melden.