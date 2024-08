Explosie bij huis in Tilburg, vermoedelijk van Satudara-kopstuk

Bewoners van de Tilburgse Sneekstraat werden in de nacht van woensdag op donderdag ruw uit hun slaap gehaald door een explosie. Rond 04.00 uur was er een harde knal te horen. De deur en de voorgevel van een woning zijn daardoor zwaar beschadigd.

Het is niet de eerste keer dat er ophef is in de straat. In 2017 zou op hetzelfde adres een Satudarah-kopstuk, de partner van de huidige bewoonster, van zijn bed zijn gelicht. De bewoonster was thuis op het moment van de explosie, maar raakte niet gewond. De voordeur en de gevel raakten beschadigd door de klap.

Buurtbewoners hoorden een harde klap en alarmeerden de hulpdiensten. De politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen. De brandweer heeft een nacontrole gedaan. Het is niet duidelijk wat voor soort explosief er is gebruikt.

Buurtbewoners hielpen met blussen vuur

Tegen het Brabants Dagblad laten verschillende buurtbewoners weten geschrokken te zijn. "Het was echt een heel harde knal, niet zoals gewoon vuurwerk", vertelt een buurvrouw verderop in de straat. "Ik dacht eerst dat het aan de achterkant was, waar mijn kinderen liggen. Maar het was aan de voorkant.” Vervolgens ging iedereen naar buiten, zegt ze.

Een andere buurvrouw hoorde de bewoonster van het getroffen huis hard gillen. "Mensen stonden met water het vuur bij die voordeur te blussen. Ze riepen naar die vrouw dat ze via de achterkant uit haar huis kon.’’ Ze is zelf niet dichtbij geweest omdat ze binnen bereik van de babyfoon wilde blijven.

De afgelopen weken zijn er meerdere explosies geweest bij woningen in Brabant. Onder meer bij een supermarkt in Den Bosch, een woning aan de Karel de Stoutestraat in Oss en een leegstaande woning aan de Antwerpenlaan in Eindhoven. Die laatste explosie had vooral een grote impact op de buren van de getroffen woning. (zie video hierboven).