Explosie veroorzaakt flinke schade aan twee woningen in Oss

Maandagavond kort voor middernacht zijn twee woningen in Oss beschadigd door een explosie. Het explosief ging af voor een huis aan de Karel de Stoutestraat en veroorzaakte een brand en veel schade.

Hoewel het vuur snel geblust kon worden, is de voordeur van het getroffen huis zwaar beschadigd. Ook de naastgelegen woning heeft veel glasschade, aldus de politie. Die naastgelegen was twee maanden geleden ook al het doelwit van een beschieting. Of er een verband is tussen de twee incidenten is nog onduidelijk voor de politie.

Getuigenoproep

Zowel bij de explosie als de brand zijn geen gewonden gevallen. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden. Iedereen die iets verdachts heeft gezien of gehoord, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.