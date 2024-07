Kozijn uit gevel geblazen bij explosie Rotterdam, twaalf woningen ontruimd

Een explosie in een woning zondagochtend vroeg in Rotterdam-Zuid heeft een drugslab aan het licht gebracht. Na de ontploffing brak brand uit. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie.

De explosie was rond 03.30 uur in de woning op de Terentiusstraat. Uit voorzorg werden twaalf woningen ontruimd. Nadat de brandweer metingen in deze woningen had verricht, konden de bewoners na een klein uurtje terug naar huis.

Agenten troffen op de Terentiusstraat na de explosie een compleet kozijn aan op straat. Die was door de klap uit de gevel geblazen. De explosie is vermoedelijk van binnenuit ontstaan, maar of het lab daadwerkelijk de oorzaak van de explosie was, moet nog worden onderzocht.

Drugs en vuurwapen

In de woning werden verschillende drugs gevonden en producten die worden gebruikt voor het bewerken van drugs. Ook werd een vuurwapen aangetroffen.

In het huis was niemand aanwezig. Er is nog niemand aangehouden. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen gaat het drugslab ontmantelen.

ANP