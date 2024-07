Tweede dag op rij explosie bij supermarkten Den Bosch, politie onderzoekt verband

Voor de tweede dag op rij is een explosie afgegaan bij een supermarkt in Den Bosch. Rond 03.00 uur dinsdagochtend werd bij een supermarkt aan de Churchilllaan zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor meerdere ramen sneuvelden. Maandag werd er al brand gesticht bij een supermarkt aan de Oude Vlijmenseweg in de stad. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de explosies.

Bij de explosies is niemand gewond geraakt. Daders zijn nog niet gevonden en de politie zoekt getuigen.

Wel zijn er beelden gedeeld met daarop de vermoedelijke daders. Die zijn te zien bovenaan dit artikel.

Beeld: Bart Meesters