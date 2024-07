Explosie bij Arabische supermarkt: mogelijk opzet vanwege steun Oranje

Bij een Arabische supermarkt aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie is er mogelijk zwaar vuurwerk gebruikt. Achmed Youssef, de eigenaar van de winkel, vermoedt dat de explosie iets te maken heeft met zijn steun aan het Nederlands elftal, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Direct na de explosie werd de omgeving van de supermarkt afgezet met lint. Bewoners boven de supermarkt werden geëvacueerd maar konden na korte tijd weer terugkeren naar hun woning. Het pand liep lichte schade op

Achmed denkt dat zijn supermarkt doelwit is geworden omdat hij supporter van Oranje is. Op bewakingsbeelden zouden volgens hem Turkse jongeren te zien zijn die vuurwerk afsteken. Ook vertelde de eigenaar dat hij bang is dat het niet bij deze ene explosie zal blijven.

Rellen

Na de wedstrijd tussen Nederland en Turkije was het op meerdere plekken in Nederland onrustig. Zo werden agenten in Den Haag bekogeld met stenen en vuurwerk.