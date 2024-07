Oranje verslaat Turkije en bereikt halve finale EK

Het Nederlands Elftal heeft Turkije in een bloedstollende kwartfinale verslagen met 2-1. Doelpuntenmaker Stefan de Vrij kopte Nederland op voorsprong en een eigen doelpunt van Turkije maakte de weg naar de halve finale van het EK vrij.

Oranje begon scherp aan de wedstrijd, maar na ruim een kwartier verloren zij het initiatief aan de Turken. In de 35e minuut zette verdediger Samet Akaydin Turkije op een 0-1 voorsprong.

Direct bij de start van de tweede helft bracht trainer Ronald Koeman topinvaller Wout Weghorst in de strijd. Nederland herstelde zich in en kwam dankzij de goal van Stefan de Vrij op gelijke stand. Slechts zes minuten later trapte Gapko richting het Turkse doel; dankzij een eigen doelpunt van Mert Müldür kwam het Nederlands Elftal op een 2-1 voorsprong.

Terrassen en kroegen vol

Door heel Nederland hadden voetbalfans zich verzameld om de EK-kwartfinale tussen Nederland en Turkije te kijken. Onder andere in Middelburg, Utrecht en Den Haag zaten de kroegen en terrassen stampvol.

De kwartfinale werd gespeeld in het Olympiastadion in Berlijn. Zo’n 75.000 toeschouwers zagen hoe Nederland won van Turkije. Het was de eerste keer dat het Nederlands Elftal tegenover de Turken stonden op een eindtoernooi.

Aanstaande woensdag staat Oranje in de halve finale tegen Engeland. Dat land versloeg zaterdagavond Zwitserland na een bloedstollende penaltyreeks. De halve finale wordt woensdag om 21.00 uur Nederlandse tijd gespeeld.