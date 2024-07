Persconferentie Nederlands Elftal: Van Dijk ontmoet fans, Weghorst wil basisplaats

Wout Weghorst voelt dat hij steeds dichter bij een basisplaats in Oranje komt. "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb om het Nederlands elftal beter te maken", zei de spits op een persconferentie in de perskamer van zijn oude club VfL Wolfsburg. "Ik zie de schoonheid van invallen en scoren, maar ik zie mezelf natuurlijk het liefst in de basis. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier belangrijk kan zijn."

De 31-jarige Weghorst is van alle spelers van het Nederlands elftal het populairst bij het aanwezige Oranjelegioen in Duitsland. De invaller stond 137 seconden op het veld toen hij het winnende doelpunt in het eerste EK-duel met Polen maakte (2-1). Bij een gelijke stand tegen de Fransen smeekten driekwart van de supporters in het Leipzig Stadium succesvol om een invalbeurt voor de spits. Maar dit keer kwam hij niet tot scoren.

Shirts van het Nederlands elftal met de naam van Weghorst waren de afgelopen weken niet aan te slepen. En als Oranje het veld opkomt voor de warming-up van een EK-duel dan galmt eerst de naam van de spits van Burnley door het stadion. "Natuurlijk geven al die dingen mij een boost", erkende Weghorst. "Die waardering maakt mij trots. Dat geeft mij energie en waardering. Het is mooi om voldoening te krijgen in iets wat je het liefste doet."

Depay eerste keus

Ronald Koeman heeft Weghorst voor het EK verteld dat Memphis Depay zijn eerste keus voor de positie centraal in de aanval is. Depay maakte een redelijke indruk tijdens de laatste oefenduels met Canada en IJsland voor het EK. Tegen Polen kreeg hij in de tweede helft steeds meer moeite. Vooral door balverlies viel Depay tegen Frankrijk op. Het lijkt erop dat Koeman toch vasthoudt aan Depay als spits. "Maar ik moet zorgen dat ik klaar ben als ik speeltijd krijg", zei Weghorst.

Cody Gakpo maakt zich op het EK vooralsnog niet druk om Memphis Depay. De aanvaller van Liverpool, die op een persconferentie met Wout Weghorst een ontspannen indruk maakte, ziet het uiteindelijk wel goed komen met de naar vorm zoekende spits van het Nederlands elftal.

Gakpo: "We hebben de wedstrijd tegen Frankrijk wel nabesproken, maar daarbij ging het niet zozeer over de wisselwerking tussen Memphis en mij of Memphis en de andere spelers", zei Gakpo desgevraagd. Depay gaf na het doelpuntloze duel met de WK-finalist aan het gevoel te hebben gehad op een eiland te staan en weinig in het spel te worden betrokken.

"Iedereen kent Memphis. Hij wil als spits graag de bal hebben. In sommige wedstrijden kan dat wat lastig zijn en kun je je geïsoleerd voelen. Dat doen we als medespelers uiteraard niet expres, we zijn ons ervan bewust wat Memphis kan brengen", aldus Gakpo. "We praten regelmatig met elkaar. We proberen nog beter op elkaar ingespeeld te raken."

Liefst linksbuiten

Gakpo zelf toonde in de eerste twee wedstrijden op het EK al wel zijn vorm en bracht in het met 2-1 gewonnen duel met Polen de gelijkmaker op zijn naam. Op het WK in Qatar was hij ruim anderhalf jaar geleden drie keer trefzeker. "Ik denk niet dat er echt een trucje voor is om op een toernooi in vorm te zijn. Iedereen wil zich graag laten zien, er is geen geheim", vervolgde de 25-jarige Gakpo, die van alle profvoetballers bijna de meeste wedstrijden speelde dit seizoen.

Van vermoeidheid is geen sprake, zei Gakpo, die blij is dat hij bij het Nederlands elftal als linksbuiten voetbalt. Bij Liverpool staat hij ook nog wel eens in de spits. "Ik denk dat ik gewoon een linksbuiten ben, dat is de positie waar ik het beste uit de voeten kom. Ik heb ook geprobeerd me te ontwikkelen als spits, maar linksbuiten speel ik het liefst."

Het Nederlands elftal kan een plek in de achtste finales van het EK nauwelijks nog ontgaan. Met een gelijkspel tegen Oostenrijk is het elftal van bondscoach Ronald Koeman zeker van de eerste of tweede plek in de poule. Gakpo: "De laatste groepswedstrijd willen we winnend afsluiten, daar ligt onze focus. We hebben een goede ploeg met veel verschillende kwaliteiten. We zijn moeilijk te verslaan, maar moeten het keer op keer laten zien."

ANP