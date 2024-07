Weghorst voorspelde zijn goal in appjes naar vriendin: 'Ik kan ze laten zien!'

Wout Weghorst redde het Nederlands elftal op het EK in Duitsland met een late goal tegen Polen. "Ik kan je de appjes laten zien. Ik liet het mijn vriendin vanochtend al weten. Het wordt 1-1 en 20 minuten voor het einde maak ik de 2-1. Het werd iets later, maar ik wist het. Ik visualiseerde het", zei hij kort na de wedstrijd in Hamburg tegen de NOS.

"Goed beginnen is zo belangrijk. Mijn rol is duidelijk en als ik dan inval, moet ik er maximaal zijn voor het team. Dat ik dan scoor, is een droomscenario. Ik ben heel blij, het is onbeschrijflijk", aldus de spits van Oranje, die zijn doelpunt maakte toen hij ongeveer twee minuten in het veld stond. "Het gevoel is goed bij ons allemaal. Dit is een goed begin. We zijn er klaar voor om geschiedenis te schrijven."

Belangrijke speler

Weghorst begon op de bank, maar had maar twee minuten nodig om een doelpunt te scoren. Hij bracht Nederland daarmee op een 1-2 voorsprong. "Jongens op de bank moeten het verschil maken, als ze erin komen. Frisse kracht op het veld was wel nodig op het einde", zei aanvoerder Virgil van Dijk na de wedstrijd.

Hart van Nederland / ANP