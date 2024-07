Politie overmeestert man met hamer in Hamburg: 'Had het niet voorzien op Oranjefans'

De politie heeft een man in Hamburg neergeschoten op de Silbersackstraße, vlakbij de kruising met de Reeperbahn, waar duizenden Oranjefans zijn verzameld. De man had een hamer en molotovcocktail bij zich. Dat meldt een woordvoerder van de lokale politie aan Hart van Nederland. Volgens de Duitse politie had de man het niet voorzien op Nederlandse fans.

Volgens de politie bedreigde de man agenten, waarop zij gedwongen waren de man neer te schieten in zijn been. Volgens eerste berichten zou er geen verband zijn met de voetbalwedstrijd Polen-Nederland die om 15.00 uur in de stad begint.

Volgens een woordvoerster van de politie in Hamburg zou de man het niet hebben gemunt op Nederlandse fans. "We gaan ervan uit dat het niks met voetbal te maken heeft", aldus de woordvoerster.

Beelden van aanhouding

Op beelden op sociale media is te zien dat de politie op de man af rent. Ook zijn er meerdere schoten te horen. Op straat liggen enkele kogelhulzen. De politie heeft de zijstraat naar de Reeperbahn afgezet en doet onderzoek. Ook de hamer waar de man mee dreigde, ligt nog op straat.

0:32 Politie overmeestert man met bijl in Hamburg bij fanmars Oranje

Een Duitse televisiejournalist was ooggetuige van het incident. Hij was met zijn cameraman beelden aan het maken van fans die op de metro wilden stappen naar het stadion. Hij vertelt aan het ANP dat de man uit een kebabrestaurant kwam met een hakbijl. "Mijn collega zag hem en riep 'wapen, wapen', waarop de politie met pepperspray spoot richting de dreiger."

"Toen de man nog steeds op de agenten bleef aflopen, hebben ze hem uiteindelijk neergeschoten", vervolgt hij zijn verhaal. "Je bent natuurlijk overvallen en weet niet hoe je moet reageren. Je bent een beetje in shock en weet niet wat je moet doen", aldus de journalist.

Onderzoek in straat

De politie doet onderzoek. In het afgesloten gebied staan een rugtas en een paar schoenen, die lijken te zijn achtergelaten, onbekend is door wie. Er zijn geen verdere gewonden gevallen. De man is nog in leven en krijgt medische zorg, het motief van de man is nog onbekend.

In het Nederlands wordt omgeroepen vanuit een politiebus dat "de situatie genormaliseerd is". Fans worden opgeroepen om naar het stadion te gaan. Boven het gebied cirkelt een politiehelikopter.

Hart van Nederland/ANP