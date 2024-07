NLZIET kampt met storing, voetbalfans missen aftrap Nederland-Polen

Het onlineplatform NLZIET kampte zondagmiddag, rond de aftrap van de EK-wedstrijd Nederland-Polen, met een kleine storing. Dat heeft een woordvoerder van NLZIET aan het ANP bevestigd. Het is onduidelijk hoeveel klanten werden gedupeerd. Op de website Allestoringen.nl kwamen tegen de 2000 klachten binnen.

"We hadden inderdaad een klein issue vlak voor de wedstrijd", meldt NLZIET. "Gelukkig zaten we met ons hele team klaar en konden we direct ingrijpen en konden onze gebruikers nog op tijd inloggen voor de wedstrijd."

Toch melden gebruikers op sociale media dat zij het begin van de wedstrijd misten. Volgens de woordvoerder van NLZIET verbreekt de dienst zondagmiddag "alle records in aantallen gebruikers tegelijkertijd".

Niet de eerste storing

Het is de tweede keer in korte tijd dat NLZIET kampt met een storing tijdens een belangrijke voetbalwedstrijd. Zaterdag 1 juni was er een storing tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. De servers van NLZIET raakten toen overbelast.

ANP