Nederland wint eerste EK-wedstrijd met 2-1 van Polen

In een spannend eerste groepsduel van het EK heeft het Nederlands elftal een 2-1 overwinning behaald op Polen. De held van de wedstrijd was invaller Wout Weghorst, die in de 83e minuut de beslissende goal maakte.

Het duel begon moeizaam voor Oranje. In de eerste helft was Nederland vaak gevaarlijk voor het Poolse doel, maar wist dat niet te verzilveren. Na een kwartier spelen was het Polen dat op voorsprong kwam vanuit een hoekschop. Aanvaller Adam Buksa kopte raak. Cody Gakpo zorgde na een half uur spelen met een van richting veranderd schot voor de gelijkmaker.

Oranje liet in de eerste helft veel kansen onbenut en slaagde er ook in de tweede helft lange tijd niet in afstand te nemen. Op aangeven van Nathan Aké schoot Weghorst, die pas twee minuten in het veld stond, toch nog de 2-1 binnen.

Nederland neemt het vrijdag in de tweede groepswedstrijd op tegen WK-finalist Frankrijk.

Het Europees Kampioenschap voetbal begint voor Oranje op 16 juni 2024, maar daarvoor speelt het Nederlands elftal nog een aantal vriendschappelijke interlands. Speelschema Nederlands elftal op EK 2024 in Duitsland Alle wedstrijden van het Nederlands elftal tijdens UEFA EURO 2024 worden uitgezonden op NPO 1, 2 of 3. Bekijk hier het speelschema: 16 juni, 15.00 uur: Polen-Nederland, in het Volkspark Stadion in Hamburg.

21 juni, 21.00 uur: Nederland-Frankrijk, in de Red Bull Arena in Leipzig.

25 juni, 18.00 uur: Nederland-Oostenrijk, in het Olympiastadion in Berlijn. Als het Nederlands elftal weet door te stoten naar de achtste finale, is het afhankelijk van de eindpositie in groep D waar en wanneer de volgende wedstrijd zal plaatsvinden. Lees hier alles over die mogelijkheid.

Hart van Nederland/ANP