GOAL! Wout Weghorst schiet Nederland tóch naar voorsprong tegen Polen

Wout Weghorst heeft Nederland weer op een voorsprong gebracht in de eerste groepswedstrijd van het EK tegen Polen. Hij scoorde in de 83 minuut. Het staat daarmee nu 2-1 voor Nederland!

De supporters van het Nederlands elftal in de fanzone in Hamburg vielen even stil toen Polen in de 17e minuut op 1-0 voorsprong kwam door een kopbal van Adam Buksa. Aanwezige Poolse fans juichten en er werden rode fakkels afgestoken.

De plastic bekers met bier vlogen door de lucht in de fanzone in Hamburg en fakkels met oranje rook werden afgestoken toen Cody Gakpo de 1-1 maakte tegen Polen. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd van het toernooi in het Volksparkstadion.

Het elftal van bondscoach Ronald Koeman kwam snel op achterstand, maar Gakpo maakte gelijk in de 30e minuut.

Duizenden fans van Nederland en het Poolse nationale elftal volgen de wedstrijd op schermen op het speciaal ingerichte plein. 15.000 Oranjefans hebben een kaartje voor de wedstrijd.