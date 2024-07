Wout Weghorst verkozen als beste speler door Nederlandse fans

Nederlandse fans hebben Wout Weghorst gekozen als de beste speler van de groepswedstrijd tegen Polen. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel. De voetballer maakte in de 83e minuut een goal en zorgde daarmee voor de overwinning van Nederland.

Bijna één op de drie deelnemers (32 procent) van het Hart van Nederland-panel verkoos Wout Weghorst als beste speler van de groepswedstrijd tegen Polen.

Achter Weghorst werden Bart Verbruggen en Cody Gakpo gewaardeerd met respectievelijk 20% en 19% van de stemmen. Verbruggen, de doelman, kreeg erkenning voor zijn solide optreden, terwijl Gakpo's doelpunt in de 29e minuut ook niet onopgemerkt bleven..

Kampioensverwachtingen nemen af

Nederland gaf het Oranjeteam een algeheel teamcijfer van 6,8. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Polen dacht 20% van de fans dat Nederland kampioen zou worden. Na de wedstrijd is dit percentage iets gedaald naar 18%. Dit toont een lichte afname in het vertrouwen van de supporters in de kampioenskansen van Oranje.

Ook je mening geven? Word lid van het Hart van Nederland-panel! Kijk hier voor alle informatie over het panel en meld je net als 40.000 andere mensen aan voor de onderzoeken! Per onderzoek wordt een voor de Nederlandse bevolking representatief deel van het panel uitgenodigd. De laatste onderzoeken bekijk je hier.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

ANP