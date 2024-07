Vader van Oranjespeler Stefan de Vrij straalt van trots op Vaderdag: 'Hier droom je als ouder van'

Naast dat het zondag de allereerste kwalificatiewedstrijd werd gespeeld, was het ook Vaderdag. Familieleden van de Oranjespelers reisden mee naar Hamburg, waaronder de vader van verdediger Stefan de Vrij. Stefan stond vandaag op het veld en zijn vader is apetrots.

Voorafgaand aan de wedstrijd had vader Jan de Vrij één grote wens. "Sowieso in de basis en een overwinning, dan is het een geweldige Vaderdag", vertelde hij tegen Hart van Nederland.

"Hij is een introverte jongen. Rustig en heel slim. Hij is een voorbeeld van hoe je met een goed karakter heel ver kan komen", zegt hij over zijn zoon. "Het niveau dat hij nu heeft behaald, daar droom je als ouder alleen maar van."

Eerste overwinning binnen

Het Nederlands elftal speelde zondagmiddag in Hamburg de eerste groepswedstrijd op het toernooi tegen Polen. Nederland won de wedstrijd met 1-2. De volgende wedstrijd is aanstaande vrijdag om 21.00 uur tegen Frankrijk.