Polen-Nederland: groot vertrouwen in overwinning Oranje

De spanning stijgt: om 15.00 uur start voor Oranje het EK voetbal met de groepswedstrijd tegen Polen. En het vertrouwen is groot: een overgroot deel van de Nederlandse voetbalfans denkt dat de wedstrijd gewonnen gaat worden.

Dit EK leggen we voor en na elke wedstrijd van het Nederlands elftal aan het Hart van Nederland-panel voor wat de verwachtingen en waarderingen zijn van het team. Daarmee komt er een representatief beeld naar voren van het vertrouwen van de bijna 18 miljoen bondscoaches in Oranje.

Voor de eerste wedstrijd is het vertrouwen in ieder geval erg groot. 83 procent van de voetbalfans denken dat Oranje gaat winnen van Polen. 13 procent gokt op een gelijkspel, en 4 procent denkt dat we van Polen gaan verliezen. Op dit moment is 20 procent van de fans overtuigd dat Nederland Europees kampioen wordt.

Wat zeggen de statistieken?

Het Nederlands elftal heeft in ieder geval goede ervaringen met de openingswedstrijd van een WK of EK. Op de laatste zeven grote toernooien won Oranje zesmaal de openingswedstrijd. Alleen het eerste duel op het EK van 2012 met Denemarken ging verloren (1-0).

Met Polen treft Nederland zondag het 24e en laatste land dat zich voor het EK plaatste. Het elftal van bondscoach Michal Probierz eindigde in groep E van de kwalificaties als derde achter Albanië en Tsjechië. In de play-offs schakelde Polen eerst Estland uit (5-1) en in de finale werd Wales na strafschoppen verslagen.

Polen doet voor de vijfde keer mee aan het EK. Pas in 2008 was het land er voor het eerst bij. In Oostenrijk en Zwitserland strandde Polen in de groepsfase, net als in 2012 en 2021. In 2016 kwam Polen tot de kwartfinale, waarin de latere winnaar Portugal na strafschoppen te sterk bleek.

Van de twaalf gespeelde groepswedstrijden op het EK won Polen er twee, eindigden er vijf onbeslist en werden er ook vijf verloren.

Volgens sportdatabureau Nielsen's Gracenote heeft Polen 41,9 procent kans om dit keer de achtste finales te bereiken. Alleen Albanië maakt met 22,8 procent een kleinere kans.

