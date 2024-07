Depay personaliseert zijn haarband voor eerste wedstrijd Oranje

Oranje-international Memphis Depay heeft in zijn witte zweetband met gouden cijfers het nummer 10 laten zetten. Dit was te zien tijdens de laatste training voor de eerste groepswedstrijd van het EK, die zondag tegen Polen plaatsvindt.

Depay, die bij Oranje met rugnummer 10 speelt, droeg de zweetband voor het eerst tijdens de oefenwedstrijd tegen Canada in De Kuip (4-0). Bondscoach Ronald Koeman was kort voor de wedstrijd verrast door deze actie en was daar niet zo blij mee. Hij sprak er kort met Depay over en beschouwde de zaak daarmee als afgedaan.

Haarband populair

De witte zweetband is ondertussen in Nederland behoorlijk populair geworden. Een rondvraag bij winkels toonde aan dat de verkoop van de band deze week flink is gestegen.

Na de training in het AOK Stadion van Wolfsburg vertrekt Oranje naar Hamburg, waar zondag het duel met Polen plaatsvindt.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

ANP