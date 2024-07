Buitenlandse media vol lof over Oranjefans: 'Hamburg is heute orange'

De geweldige sfeer die de Oranjefans creëren in Hamburg bereiken ook buitenlandse media. Zowel Duitse als andere buitenlandse nieuwssites zijn alleen maar positief over de feeststemming die de Nederlanders brengen. "Gekheid! Hamburg kleurt oranje vandaag", schrijft Sky Sport Deutschland in het Duits op X.

De BBC eert de fans en 'the beautiful game' door het "een ongelooflijke inspanning van de Nederlandse fans in Hamburg" te noemen, en het Franse Stadium Traveller toont in een video "la masse Oranje à Hamburg", na het ook "waanzinnig" te hebben genoemd.