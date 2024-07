Specialiteit met een knipoog: Duitse worstenverkoper viert EK met Wout 'Wegworst'

Een Duitse worstenverkoper in Leipzig heeft aanstaande vrijdag wel een heel bijzonder gerecht op de menukaart staan: de Wout 'Wegworst'.

Vanaf woensdag zal de stad in het oosten van Duitsland overspoeld worden door oranje, aangezien Nederland daar vrijdag opnieuw in actie komt op het EK. In deze wedstrijd nemen ze het op tegen Frankrijk, de finalist van het laatste WK. De worstenverkoper is enthousiast over de komst van de Nederlandse fans. "Nederlandse fans zijn geweldig. Ze maken er een geweldig feest van met een super sfeer!", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Wout Wegworst

Daarom heeft hij een specialiteit bedacht als knipoog naar spits Wout Weghorst. De voetballer bracht Nederland de overwinning tegen Polen met een doelpunt in de 83ste minuut. Fans kunnen bij de worstenverkoper genieten van een geroosterde Wout Wegworst.