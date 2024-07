Dit vindt Ruud Gullit zelf van de ophef over controversiële Ruud Gullit-look

Ruud Gullit heeft dinsdag gereageerd op de ophef rondom voetbalsupporters die verkleed waren als de oud-profvoetballer. Afgelopen week was er nogal wat commotie, maar Ruud vindt de actie eigenlijk wel leuk, blijkt dinsdag. "Ik voel me vereerd!"

In een interview met De Telegraaf liet Humberto Tan weten meteen contact te hebben gezocht met Ruud Gullit zelf. "Ruud zei meteen toen hij het zag: ik voel me eigenlijk best vereerd", verklapt Tan. "Hij vindt het een hele mooie actie. Hij zei: 'Ze zijn me niet vergeten!'", zegt Tan. "Het is eigenlijk een herinnering aan een van de eerste prijzen die hij gewonnen heeft als voetballer. En het is ook met die bedoelingen gedaan."

Het groepje Oranjefans lag onder vuur nadat ze tijdens de EK-wedstrijd tegen Polen verkleed als Ruud Gullit in het stadion verschenen. De mannen met het EK-shirt uit 1988 waren geschminkt en droegen een rastapruik.

Blackface

Met name die geschminkte gezichten zorgen voor ophef. In het buitenland wordt de verkleedpartij namelijk geassocieerd met 'blackface', het zwart maken van het gezicht om een zwart persoon uit te beelden. Dat ligt, vooral in het buitenland, erg gevoelig.

Humberto Tan is voorzitter van de Commissie Mijnals, die racisme in voetbal tegengaat en inclusiviteit bevordert. "Vanuit het verleden is blackface geen prettig fenomeen. Maar in dit concrete geval zeiden wij als commissie: dit is echt ludiek en als eerbetoon bedoeld. En zo moet je het ook zien."

'Kwetsen is het laatste wat ik wil'

De Bredase Bart van de Ven liet dinsdag aan Omroep Brabant weten te stoppen met zijn Ruud Gullit-act. "Ik ben erg geschrokken", zei Van de Ven tegen de regionale omroep. "Het is nooit mijn intentie geweest om mensen voor het hoofd te stoten, maar blijkbaar is er toch een hele groep die daar oprecht wat van vindt. Dat heeft mij aan het denken gezet en het is het me allemaal niet waard. Misschien heb ik me daarin vergist of is het bij mij een blinde vlek. Kwetsen is het laatste wat ik wil en daarom heb ik besloten om ermee te stoppen.