Nederlands elftal als enige nummer 3 in kwartfinales EK

Het Nederlands elftal bereikte op dit EK als enige van de nummers 3 uit de groepsfase de kwartfinales. Slowakije verloor in de achtste finales met 2-1 van Engeland, Slovenië na een 0-0 na strafschoppen van Portugal en Georgië met 4-1 van Spanje. De twee andere nummers 3, Kroatië en Hongarije, kwamen te kort voor een plek in de achtste finales.

Het EK bestaat sinds 2016 uit 24 landen in plaats van zestien. Portugal eindigde acht jaar geleden in de groepsfase ook als derde, na gelijke spelen tegen IJsland (1-1), Oostenrijk (0-0) en Hongarije (3-3). De Zuid-Europeanen behoorden bij de beste nummers 3 en wonnen het toernooi uiteindelijk, na zeges in de knock-outfase op Kroatië (1-0), Polen (na strafschoppen), Wales (2-0) en Frankrijk (1-0).

Op het vorige EK, dat in 2021 werd gespeeld, bereikten de nummers 3 Tsjechië, Zwitserland en Oekraïne de kwartfinales. De drie landen bereikten de halve eindstrijd allemaal niet.

