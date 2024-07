Volgende horde voor Oranje: dit kunnen we verwachten van Turkije

Oranje heeft zich met een klinkende zege op Roemenië geplaatst voor de kwartfinale van het EK. Daarin treft het Turkije, dat verrassend goed presteert dit toernooi. Zaterdag staan de ploegen tegenover elkaar. Wat kunnen we van het Turkse team verwachten?

Turkije eindigde met zes punten als tweede in de groep op de Europese eindronde in Duitsland, dankzij een slechter doelsaldo dan Portugal. De Turken versloegen dinsdagavond Oostenrijk in de achtste finale met 2-1.

Onderling resultaat

Het Nederlands elftal begint in ieder geval met hoopvolle statistieken aan de kwartfinale tegen Turkije. Zo won Oranje op 7 september 2021 het laatste onderlinge duel tegen de Turken met liefst 6-1. Memphis Depay scoorde destijds driemaal in de kwalificatiewedstrijd voor het WK in Qatar. Donyell Malen, Davy Klaassen en Guus Til maakten elk een doelpunt.

Een paar maanden eerder ging het Oranje minder goed af: op 24 maart 2021 verloren ze het uitduel in Istanbul met 4-2. Spits Burak Yılmaz maakte drie doelpunten voor de Turken. Voor Nederland deden Davy Klaassen en Luuk de Jong iets terug.

Nederland en Turkije hebben elkaar nog nooit op een EK of WK ontmoet. In totaal speelden de landen veertien keer eerder tegen elkaar, waarvan Oranje zes keer won. Turkije kwam vier keer als overwinnaar uit de strijd.

Turkse fans gingen dinsdag uit hun dak na de winst op Oostenrijk:

Kracht van Turkije

Oranje kan zich dus vastklampen aan een redelijk positief saldo tegen de Turkse ploeg. Maar wat zijn tegenwoordig de krachten van de selectie?

"Voorin barst Turkije van het talent. De technisch Arda Güler van Real Madrid en Kenan Yıldız van Juventus zijn op weg om wereldsterren te worden", aldus voetbalkenner van Hart van Nederland Thijs Zilverberg. "Geluk voor Oranje is dat Orkun Kökçü, opgegroeid in Haarlem, niet meedoet vanwege een schorsing. Ook zijn collega İsmail Yüksek moet de wedstrijd vanaf de tribune bekijken, dus dat betekent dat bondscoach Vincenzo Montella moet gaan puzzelen op het middenveld."

Een andere speler met een Nederlandse link lijkt wel zeker van speelminuten in de kwartfinale. "Bij de Turken is Ferdi Kadıoğlu onomstreden op de linkerflank. De geboren Arnhemmer brak bij NEC ooit door als frivole middenvelder, maar heeft zich bij Fenerbahçe ontwikkeld tot complete wingback. Veel van de Turkse opbouw zal via hem gaan", verwacht Zilverberg.

