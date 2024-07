Oranje speelt kwartfinale zaterdag tegen Turkije

Eindelijk weten we welke avond we vrij moeten houden om voor de tv of in de kroeg te gaan zitten: het Nederlands elftal speelt zaterdag om 21.00 uur tegen Turkije. De wedstrijd wordt gespeeld in Berlijn.

Het Turkse elftal had het nog tot de laatste seconden moeilijk, want Oostenrijk maakte bijna de 2-2. Maar met 2-1 gaat Turkije naar de kwartfinale en nemen ze het op tegen Oranje.

Het Nederlands elftal staat na zestien jaar weer in de kwartfinale van een EK. Oranje domineerde bijna de hele wedstrijd tegen Roemenië, maar ging zo slordig met de kansen om dat de spanning tot de 83e minuut aanhield. Invaller Donyell Malen maakte in de slotfase twee bevrijdende treffers (3-0).

ANP / Hart van Nederland