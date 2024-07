Pas op met je oranje vlaggetjes, vuilnis kan niet worden opgehaald

Die oranje vlaggetjes zijn natuurlijk hartstikke gezellig tijdens het EK voetbal, maar reinigingsbedrijven zijn er niet altijd blij mee. Soms hangen de vlaggetjes namelijk te laag en kan het vuilnis niet worden opgehaald.

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) vraagt aandacht voor het probleem. "Helaas zien we dat de vlaggetjes soms te laag hangen", is te lezen op de Facebookpagina van het reinigingsbedrijf. "Hierdoor kunnen onze RMN-medewerkers moeite hebben met het legen van de containers. Ook de hulpdiensten kunnen hierdoor hinder ondervinden."

Volgens het reinigingsbedrijf is de perfecte hoogte om de vlaggetjes op te hangen minimaal 4,10 meter hoog. "Zo helpen we niet alleen RMN, maar ook de hulpdiensten, en houden we samen de buurt veilig en toegankelijk."