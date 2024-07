Oranje weet dat het veel beter moet en kan tegen Roemenië op EK

Het Nederlands elftal strijdt komende dinsdag in een achtste finale tegen Roemenië voor een kans om nog iets van het EK te maken. Oranje had een veel zwaardere tegenstander kunnen treffen, maar Ronald Koeman weet dat zijn ploeg een stuk beter zal moeten presteren dan in het verloren laatste groepsduel met Oostenrijk (2-3). "Anders gaan we het hier tegen geen enkele tegenstander redden", concludeerde de bondscoach.

Oranje speelde redelijk tijdens het eerste duel met Polen (2-1) op het EK. Koeman kon ook leven met het gelijkspel tegen Frankrijk (0-0), een van de finalisten van het laatste WK. Maar de bondscoach schrok van zijn ploeg tijdens het duel met Oostenrijk. "Wat er allemaal fout ging?", herhaalde hij vlak na het duel een vraag van een verslaggever. "Ik zou zeggen, heb je even?"

Beeld: ANP

Ongeorganiseerd

Cody Gakpo en Jerdy Schouten verzuimden met hun tegenstander mee te lopen vlak voor de tweede en derde treffer van Oostenrijk. Aanvoerder Virgil van Dijk slaagde er maar niet in zijn defensie goed te organiseren en werd ook niet geholpen door gelouterde verdedigers als Stefan de Vrij en Nathan Aké.

De bondscoach van Oranje zag ook zijn eigen keuzes verkeerd uitpakken. Hij wijzigde zijn basisformatie van het vorige duel met Frankrijk op drie posities. Donyell Malen, Joey Veerman en Lutsharel Geertruida kregen de voorkeur boven Jeremie Frimpong, Xavi Simons en Denzel Dumfries.

Malen opende de score in de zesde minuut met een eigen doelpunt. Veerman leed zo vaak balverlies dat hij na 35 minuten al werd gewisseld. Geertruida deed veel fout voor rust, maar herstelde zich in de tweede helft. "Ik ben verantwoordelijk", aldus Koeman, die niet vond dat hij tekort was geschoten. "Wat er hier zojuist is gebeurd, dat is allemaal besproken", zei hij vlak na de nederlaag tegen Oostenrijk.

Kijken naar mogelijkheden

Koeman had vlak na de verloren groepswedstrijd niet het gevoel dat hij op weg naar de achtste finale rigoureus moet ingrijpen. Maar het kan bijna niet anders of de bondscoach zal nog eens goed kijken naar welke mogelijkheden hij nog heeft. Is het verstandig om Wout Weghorst en Memphis Depay samen aan de aftrap te laten verschijnen? Moeten Dumfries en Frimpong terug in de basisploeg en verdient Matthijs de Ligt een kans op de positie van De Vrij?

De bondscoach weet dat zijn ploeg veel beter kan voetballen dan het tegen Oostenrijk liet zien. Hij is strijdbaar voor de achtste finale. "We zijn nog niet knock-out", zei hij. "We staan nog overeind. Wat dat betreft is alles nog mogelijk."

Nederland speelt dinsdag 18.00 uur in München tegen Roemenië voor een plek in de kwartfinale.

Hart van Nederland / ANP