Snoeihard oordeel over Oranje: 'Ik moest aan het zuurstof'

Oranjefans zijn snoeihard over het optreden tegen Oostenrijk. Het Nederlands elftal kreeg gemiddeld een 4,1, een stuk lager dan tegen Polen (6,8) en Frankrijk (6,5). Drie spelers krijgen daarbij vooral de schuld, zo blijkt uit onderzoek onder de voetbalfans in het Hart van Nederland-panel.

Voor 26 procent van de kijkers was Joey Veerman de slechtste speler. De middenvelder van PSV werd al na een half uur spelen gewisseld voor Xavi Simons. Ook Memphis Depay (18 procent) en de maker van het eigen doelpunt Donyell Malen (17 procent) worden door veel voetbalfans afgekraakt.

Ondanks het prachtige doelpunt van Memphis vinden fans dat hij onvoldoende bijdraagt aan het team. "Memphis wacht alleen tot de bal bij hem komt. Nooit zie je hem hard lopen", reageert een van de panelleden. "Het wordt tijd dat Memphis keihard de waarheid gezegd wordt", schrijft een ander.

Bart Verbruggen en Cody Gakpo werden door de fans uitgeroepen tot beste spelers van Oranje in de wedstrijd tegen Oostenrijk, beiden met 18 procent van de stemmen. Gakpo scoorde zijn tweede doelpunt van het toernooi, waarmee hij momenteel gedeeld eerste in de topscorerslijst staat.

Vertrouwen sterk afgenomen

Het vertrouwen dat Oranje het Europees kampioenschap kan gaan winnen is ook compleet ingestort na het 3-2 verlies tegen Oostenrijk. Geloofde vóór de wedstrijd nog 1 op de 6 voetbalfans in de eindoverwinning, is dat nu minder dan de helft. Nog slechts 8 procent is overtuigd dat Koeman Nederland Europees kampioen gaat maken.

"Bij die vraag moest ik even aan het zuurstof", grapt een deelnemer aan het onderzoek. "Als je het Nederlands elftal ziet spelen weet je dat ze midden volgende week weer thuis zijn. Het was niet om aan te kijken."