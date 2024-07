Dit wordt de waarschijnlijke tegenstander van Oranje in de achtste finales

Na een spannende wedstrijd waarin Nederland met 3-2 verloor van Oostenrijk, eindigde Oranje op de derde plaats in de groep. Duidelijk was al dat ze zich sowieso hadden gekwalificeerd voor de achtste finales van het EK Voetbal. Maar tegen wie moeten ze het nu opnemen? De rekenmeesters van Football Meets Data hebben de mogelijke tegenstanders op een rijtje gezet.

Volgens de berekeningen van Football Meets Data zijn er verschillende mogelijke tegenstanders voor Nederland in de achtste finales. Met 50 procent is de kans het grootst dat de tegenstander uit poule C gaat komen.

Op dit moment voert Engeland die groep aan, en met 32 procent is het land ook de meest waarschijnlijke tegenstander volgens Football Meets Data. Tot nu toe won Engeland met 1-0 van Servië, en speelde het met 1-1 gelijk tegen Denemarken. Denemarken en Slowakije, momenteel nummers 2 en 3 in poule C, krijgen allebei 9 procent kans om tegenstander van Oranje te worden.

1:16 Oranjespelers hebben vol vertrouwen in EK, hebben de oranjefans dat ook?

Football Meets Data denkt dat er 49 procent kans is om een team uit poule E tegen te gaan komen, met België (16 procent) als meest waarschijnlijke, al krijgen Slowakije (14 procent) en Roemenië (11 procent) ook ongeveer even hoge kansen toebedeeld. Oekraïne heeft met 8 procent ook nog een beetje kans.

De potentieel lastigste tegenstander, Spanje, gaan we waarschijnlijk ontlopen. De winnaar van poule B krijgt 2 procent kans om het tegen Nederland op te nemen, omdat Nederland vergeleken met de andere nummers 3 waarschijnlijk beter zal eindigen.

Wanneer speelt Oranje?

De uiteindelijke tegenstander van Nederland hangt dus nog af van de overige wedstrijden die de komende dagen worden gespeeld. In het geval Nederland tegen de winnaar van poule B of C moet, zal die wedstrijd op 30 juni worden gespeeld. Krijgt Nederland de nummer 1 van poule E, moeten ze op 2 juli aantreden.