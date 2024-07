Wisselspelers Oranje winnen met 6-1 van Duitse amateurclub

Het Nederlands elftal heeft een dag na de met 3-2 verloren EK-wedstrijd tegen Oostenrijk gewonnen van een Duitse amateurclub.

In het AOK Stadion in Wolfsburg waren de invallers en reserves van bondscoach Ronald Koeman met 6-1 te sterk voor TSV Havelse, dat uitkomt in de Regionalliga Nord. In het besloten oefenduel scoorden Wout Weghorst en Micky van de Ven allebei twee keer. De overige treffers kwamen op naam van Jeremie Frimpong en Brian Brobbey.

Weghorst en Van de Ven vielen tegen Oostenrijk allebei in. Weghorst gaf de assist bij de 2-2 van Memphis Depay. Frimpong en Brobbey kwamen in dat duel niet in actie. Joshua Zirkzee, die na griep pas kort voor het duel met de Oostenrijkers aansloot bij de selectie, deed ook een gedeelte van de oefenwedstrijd tegen TSV Havelse mee.

De wisselspelers en reserves gingen in de spelersbus naar het oefenduel toe. Later volgden de basisspelers van dinsdag, die de wedstrijd vanaf de tribunes bekeken.

Achtste finale

Oranje eindigde door de nederlaag tegen Oostenrijk als derde in groep D en treft in de achtste finales Engeland of de winnaar van groep E (België, Roemenië, Slowakije of Oekraïne). Woensdagavond komt daar duidelijkheid over.

